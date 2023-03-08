傳波音與日本航空接近達成737 MAX購買協議

路透周三（8 日）援引業內人士消息報導，日本航空（Japan Airlines）與美國波音 (BA-US) 公司接近達成訂購逾 20 架 737 MAX 的協議，以更新其中程機隊。日航雖證實參與購買新飛機談判，但拒絕進一步置評。

根據彭博報導，日航的採購訂單可能是 737 MAX 8 噴射飛機和一些波音較大的 737 MAX 10 飛機組合。此外，該航空公司還在與空中巴士進行採購談判。波音拒絕就任合商業討論發表評論，而空中巴士也說不對客戶的談判發表名論。

路透報導指出，日行購買波音單走道 MAX 飛機的交易將是繼全日航（All Nippon Airways）後，日本頂級航空公司在傳統上由波音主導的全國市場上的第二筆交易。

在最近的飛安危機和新冠疫情後，MAX 在日本市場的未來一直不確定，這使得全日航決定把自己的訂單推遲約兩年。

分析師表示，10 年前，空中巴士意外將 A350 寬體客機出售給日航，令波音大受打擊。當時與之競爭的波音 787 客機因電池問題陷入危機。日本既是波音 787 的主要供應商，也是其主要客戶。

不過，儘管空中巴士的單走道 A320 機型已在全日航其下廉航樂桃航空取得進展，而日航的捷星日本航空（Jetstar Japan）也租賃 A320 機型，但確保 MAX 機型在全日航的主線機隊占有一席之地，被視為波音的優先事項。

國際航空運輸協會（IATA）表示，自新冠疫情以來，日本國內市場強勁反彈，但出境旅遊因日元貶值而受到影響。