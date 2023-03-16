鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.61元，預估目標價為19元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.71元上修至-2.61元，其中最高估值-1.21元，最低估值-4.78元，預估目標價為19元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 -1.21 2.72
最低值 -4.78 -1.39
平均值 -2.77 0.41
中位數 -2.61 0.3

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 252,774,000 338,475,000
最低值 211,991,948.36 238,974,435.24
平均值 231,131,432.11 265,081,225.06
中位數 231,901,981.52 246,080,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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