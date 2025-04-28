鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)目標價調降至81元，幅度約7.11%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)提出目標價估值：中位數由87.2元下修至81元，調降幅度7.11%。其中最高估值100元，最低估值72元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予百和(9938-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
百和(9938-TW)今(25日)收盤價為57.2元。近5日股價上漲5.34%，相關其 他近5日上漲0.5%，集中市場加權指數上漲2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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