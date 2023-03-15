【產業概觀】自動駕駛是什麼？ADAS扮演關鍵角色；車用電子概念股一次看

一台純電動車的成本組成電池佔了約 40%、底盤 15%、內飾 16%、汽車電子 10%、電機 8%、電控 6%、車身 5%，先前我們介紹了充電樁與電池，今天主要分享車電系統。

市場經常提及自駕車概念、ADAS 等名詞，到底這些對於汽車工業的發展有什麼革命性的影響？自動駕駛目前主流是 Level 幾 ？台灣又在供應鏈扮演什麼樣的角色，有哪些公司，一起來看看吧！

一、自動駕駛分類表

全球自駕技術分級主要是根據美國 SAE 的標準，主要分為 Level 0 – 5 ，L0 指的是車子無輔助功能，目前市場上的車輛自駕系統主要仍以 L1 與 L2 為主， L3 是個分水嶺，L4 與 L5 則是未來致力發展的方向，而這就不得不提到 ADAS 。

二、關鍵系統 ADAS 是什麼？

高級駕駛「輔助」系統 (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)，顧名思義是輔助車輛行駛，最終達到預先避免事故的效果，但要注意的是，這不只是單一系統，許多主動安全輔助科技都可以是 ADAS 系統的範疇，但並不能把它當作自動駕駛的科技，而是用 ADAS 為基礎，來發展全自動駕駛，當 ADAS 的系統越成熟，實現全自動駕駛的可能性也就越高。

其運作原理主要是先由感測元件偵測→傳入微控制器 (MCU) 分析情況→一系統不同執行相應動作。

目前重點功能主要有 BLIS、ACC、AEB、LDW、ESP、AFS 等。

盲點偵測 (BLIS)

當視野盲區有物體時，系統就會發出燈光或警示提醒駕駛，這項配備目前相當普遍，多配置在汽車後視鏡上。

主動巡航 (ACC)

ACC 是定速巡航的升級版，原理是透過車頭雷達元件來偵測前車，並且主動調節車速，駕駛就不必一直踩剎車和油門，若搭配上 AEB 系統，也能同時避免追撞前車。

主動煞停 (AEB)

利用雷達或攝影鏡頭來偵測前方物體，並且先發出警示，倘若駕駛無動作就會自動煞車，達到避免事故、降低傷害的效果。

車道偏移 (LDW)

提醒駕駛偏離車道線。

動態穩定 (ESP)

會因車廠不同或稱 ESC、DSC、VSC 等，主要是利用多個感應元件偵測車輛動態，包含側向、縱向 G 值、各輪輪速等，並整合電子煞車 (EBD) 分配、防鎖死煞車 (ABS)，循跡控制 (TCS) 等功能，要是發生轉向過度或不足的狀況時， ESP 就會降低引擎輸出或者針對個別車輪施加煞車力道，讓行車路線盡量維持在既定路線上。

主動照明 (AFS)

依據車輛轉向、速度條件調整照明範圍。

胎壓偵測 (TPMS)

偵測胎壓。

上面這些系統都能算是 ADAS 的範疇之一，還是提醒大家，即便科技日新月異越來越朝向自動化發展，輔助系統也更加成熟，但在未完全「去除人類駕駛」的前提下，仍不能完全把方向盤交給電腦，時刻觀察路況，才是安全回家的路喔！

三、車用電子概念股

了解自動駕駛的分級表與 ADAS 的細節後，可以知道的是，目前人類距離實現完全自動駕駛仍有一段路需要走，以及無論駕駛等級多高，ADAS 皆是扮演自動駕駛技術的關鍵角色，隨著技術提高，對於品質的要求肯定也會越高，台灣廠商當然也扮演不可或缺的角色，車用電子概念股如下

包含 (2382-TW) 廣達、(4938-TW)和碩、(8255-TW)朋程、(2481-TW)強茂、(5425-TW)台半、(3675-TW)德微、(6573-TW)虹揚 - KY、(2409-TW)友達、(3481-TW)群創、(3673-TW)宸鴻、(6129-TW)普誠、(2330-TW)台積電、(2379-TW)瑞昱、(2458-TW)義隆電、(4976-TW)佳凌、(3019-TW)亞光、(6205-TW)詮欣、(5309-TW)系統電、(3552-TW)同致、(2231-TW)為升、(2233-TW)宇隆、(6271-TW)同欣電。

(各應用完整了解推薦閱讀：車用電子概念股一次看)

透過本文可以知道，自動駕駛的首要考量即是安全性，車輛外的環境監測就是不可或缺的一環，而大多系統多需要紅外線、光達、雷達、鏡頭來輔助感測、判斷車外環境，因此隨著科技朝向自駕車領域發展，相關廠商也就值得期待。

延伸推薦閱讀：

1. 本週關鍵通膨數據在即！從 Zillow 房屋資料觀察３月下旬升息最新趨勢？

2. 股東會紀念品怎麼領？零股也能領、最晚何時買進？

3. 想買零股參加紀念品旺季？零股交易時間、手續費、股東福利一次看！

4. 債券投資懶人包：海外債券交易流程、手續費、配息課稅？

5. 月月領息的債券型 ETF：不只抗跌，還有稅務優勢！