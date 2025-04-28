鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為153元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.08元上修至8.15元，其中最高估值9.07元，最低估值7.5元，預估目標價為153元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.07(9.07)
|9.3
|10.31
|最低值
|7.5(7.5)
|8.54
|10.31
|平均值
|8.17(8.12)
|8.92
|10.31
|中位數
|8.15(8.08)
|8.88
|10.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,590,000
|30,767,000
|31,354,000
|最低值
|26,980,000
|29,254,000
|31,354,000
|平均值
|27,837,270
|29,855,400
|31,354,000
|中位數
|27,682,000
|29,694,000
|31,354,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.4
|5.1
|3.64
|1.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,596,063
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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