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鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為153元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 08:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.08元上修至8.15元，其中最高估值9.07元，最低估值7.5元，預估目標價為153元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.07(9.07)9.310.31
最低值7.5(7.5)8.5410.31
平均值8.17(8.12)8.9210.31
中位數8.15(8.08)8.8810.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值29,590,00030,767,00031,354,000
最低值26,980,00029,254,00031,354,000
平均值27,837,27029,855,40031,354,000
中位數27,682,00029,694,00031,354,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.45.13.641.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,596,06323,858,80621,282,60618,380,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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