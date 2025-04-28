鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至34.36元，預估目標價為225元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由33.81元上修至34.36元，其中最高估值47.25元，最低估值23.55元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|47.25(47.25)
|47.63
|12.61
|最低值
|23.55(23.55)
|-0.88
|12.61
|平均值
|33.84(33.58)
|24.81
|12.61
|中位數
|34.36(33.81)
|30.78
|12.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|412,558,000
|460,585,000
|335,543,270
|最低值
|364,415,000
|335,435,000
|335,543,270
|平均值
|390,894,050
|376,541,570
|335,543,270
|中位數
|390,151,000
|350,505,000
|335,543,270
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.87
|16.7
|87.07
|45.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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