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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至34.36元，預估目標價為225元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由33.81元上修至34.36元，其中最高估值47.25元，最低估值23.55元，預估目標價為225元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值47.25(47.25)47.6312.61
最低值23.55(23.55)-0.8812.61
平均值33.84(33.58)24.8112.61
中位數34.36(33.81)30.7812.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值412,558,000460,585,000335,543,270
最低值364,415,000335,435,000335,543,270
平均值390,894,050376,541,570335,543,270
中位數390,151,000350,505,000335,543,270

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.8716.787.0745.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		463,567,897276,714,825627,283,761489,406,832

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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