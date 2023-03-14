投資人擔憂加劇 日股銀行股大跌 拖累日經指數下挫2%

由於投資人仍在評估美國兩家大銀行倒閉的影響，日本銀行股周二 (14 日) 創下疫情以來最大跌幅，並拖累整體日經指數下跌超過 2%。

日本 10 年期公債殖利率同樣大跌，並自去年 11 月以來首度跌至 0.24%。

日經 225 指數周二收跌 2.19%，報 27,222.04 點，為近 4 個月表現最糟的一天。與此同時，避險日元上漲 0.23%，至 133.49 兌 1 美元。東京證交所銀行股指數在周一下跌 4% 之後，周二再重挫 7.4%。

地區銀行承受的壓力最大，富山第一銀行跌幅高達近 12%，三菱日聯金融集團 和三井住友金融集團等巨頭，也分別下滑了 8.6% 和 7.6%。

儘管日本官員做出了更多保證，但無法阻擋銀行股重挫。財務大臣鈴木俊一表示，他預計矽谷銀行倒閉，不會對日本經濟或金融體系產生重大影響。

鈴木表示，看到市場出現了一些避險行為，但日本的金融體系很穩定，不受影響。

牛津經濟研究院高級經濟學家 Norihiro Yamaguchi 表示，目前他並未看到日本出現任何銀行擠兌的跡象，的確，日本銀行在外國債券投資中的未實現 / 已實現損失正在增加，這肯定會影響利潤，並不代表會缺乏流動性或甚至資不抵債。