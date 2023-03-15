日智庫：今年日本大型企業加薪幅度 可望創25年來最大

日本智庫調查顯示，隨著通膨達到近 41 年高點，今年日本大型企業加薪幅度預估將創下 25 年來最大。

根據日本經濟研究中心 (JCER) 對 33 位經濟學家所做的調查，他們預估大型企業今年將調薪 2.85%，幅度高於去年的 2.2%，是 1997 年日本陷入長期通貨緊縮以來最大增幅。

日本綜合研究所資深經濟學家 Hisashi Yamada 表示，考量到消費者通膨率高達 4.1%，超過薪資成長，未來幾年薪資增幅必須持續超過 3% 或更多，才能使物價穩定在 2%。

雖然只是暫時的，但他認為日本今年有望實現 3% 的平均薪資成長目標。

日本最大工會上周和雇主達成初步協議，將平均薪資提高 5.28%，包含豐田 (Toyota)、本田 (Honda) 在內等大型車廠，先前也都接受工會提出的調薪要求，基本薪資增幅均創約 20 年新高。

每年二、三月左右展開的「春鬥」(shunto)，是日本勞工爭取加薪的重要時節，超過 300 家資本額 10 億日元或以上，或是至少擁有 1000 名員工的大型企業，都會與各自的工會展開勞資談判。

然而，經濟合作暨發展組織 (OECD) 數據顯示，過去 30 年內，日本平均薪資增幅僅為 5% 左右，遠低於成員國平均的 35%。

目前還不清楚加薪潮是否會擴及中小型企業，這些公司通常較難將成本轉嫁到供應鏈末端的大客戶。岸田政府將在周三 (15 日) 舉行八年來首次的政勞資三方會議，確保能實現結構性加薪。