凱基示警台股「不便宜」 籲採防禦型操作

凱基投顧今 (14) 日示警，由於加權指數自去 (2022) 年 10 月底低點 12600 點反彈至 3 月初 15900 點，累計漲幅已超過 25%，台股目前評價並不便宜，加上美國接連發生中小型銀行倒閉潮，經濟衰退風險提高，呼籲投資人維持防禦型操作，有耐心等待更好的買點。

凱基投顧說明，在企業獲利持續下修的情況下，台股預估本益比由 10 倍躍升至近期的 16 倍，而金融海嘯以來，台股本益比超過 16 倍以上的時間並不多，僅占 20%，且普遍發生在聯準會撒錢或股市泡沫營造的階段。

因此，現階段在歐美央行維持緊縮政策下，台股並不存在評價繼續拉升的條件。

若從基本面來看，凱基認為，儘管美國本波中小型銀行倒閉潮不至於演變成下一場雷曼風暴，但卻會引發銀行、企業和個人開始進行資產收縮，進而導致經濟出現收縮甚至衰退的疑慮升高。

另一方面，凱基說明，日本央行難再推行擴大寬鬆政策，隨著日本新任央行總裁植田和男將於 4 月 9 日就任，此刻正面臨通膨飆升至 4% 以上並創 42 年來新高的難題，恐結束日本長達 20 年以上的極度寬鬆政策。

不過，由於中小型銀行倒閉潮已大幅引發金融市場的波動，凱基預期聯準會 3 月僅升息 1 碼，而 5 月可能在金融市場波動平緩後再升息 1 碼，之後停留在 5-5.25% 並維持到景氣有衰退跡象再降息。

凱基建議投資人，此刻應增持現金或採取防禦型操作，待基本面於下半年真正落底後，再轉為積極型操作。