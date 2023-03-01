〈MWC通訊大會〉廣達攻電信商機 英業達、和碩秀智慧工廠應用

2023 世界行動通訊大會 MWC 盛大登場，電子大廠廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等都積極搶攻相關商機，其中，廣達就攜手雲達 (QCT) 宣布旗下 Open RAN、5G 專網產品打入國內外電信產業供應鏈，英業達、和碩則展示智慧工廠應用。

廣達表示，雲達在經濟部工業局輔導、工研院協助下，介接國際開放架構組織 Telecom Infra Project(TIP)，產品上架 TIP 線上市集供全球買主優先選購，也獲台灣大 (3045-TW) 青睞，進入專網電信設備方案供應鏈，預期將有助 5G 開放架構網路國產化普及。

廣達進一步指出，5G 專網已成為企業數位轉型過程中不可或缺的基礎設施，雲達作為首批在台通過電信等級驗測並獲 TIP 標章的廠商之一，已有多項 Open RAN 產品上架 TIP Exchange，包括 5G 專網小基站產品、邊緣伺服器等，可望躋身全球電信設備供應鏈。

英業達繼去年 12 月宣布與微軟 (MSFT-US)、趨勢科技、新漢 (8234-TW) 等簽署四方合作備忘錄後，今日也進一步宣布在 MWC 2023 展會中，再次攜手趨勢科技及其 5G 資安子公司訊勢科技 (CTOne)、新漢，共同展示部署由訊勢科技所研發包含端點及網路層的趨勢科技多層式混合網路資安防護的 5G 專網、AR/VR 應用在新漢智慧工廠的案例。

英業達表示，5G 企業專用網路解決方案是基於微軟 Azure Private 5G Core 的核心網路軟體、英特爾 5G 優化 CPU 伺服器整合而成，專注開發智慧工廠解決方案以其應用，雖然這次是首次參加 MWC 展會且採與合作夥伴共同展示，但明年確定將以自有攤位參展，以擴大展示空間、品牌知名度、潛在商機。

和碩也與微軟合作，使用自主研發的 5G O-RAN 產品結合 AI、物聯網 (AIoT)，搭配微軟的 Azure Private 5G Core (AP5GC) 服務，形成全面性的解決方案，並已成功應用在和碩新店廠，相關應用也首次在西班牙巴塞隆納世界行動通訊大展 (MWC Barcelona 2023) 上發表。