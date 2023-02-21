英業達上調越南子公司投資額 擴產計畫不變

電子大廠英業達 (2356-TW) 今 (21) 日公告董事會變更越南子公司投資額，由原 1700 萬美元 (約新台幣 5.17 億元) 調升至 2500 萬美元(約新台幣 7.6 億元)，據了解，上調主因是為符合當地投資額規定、取得相關優惠補助，對此，英業達回應，越南投資計畫仍依計畫進行中。

英業達是在去年底公告與子公司英華達擴大越南產能布局，將設立越南子公司，並由其總斥資逾 2311.56 萬美元 (約新台幣 7.11 億元)，取得越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區第一期 CN03 地塊土地使用權，以支應業務所需。

據悉，英業達集團含英華達在內，近期積極擴充越南產能，主要是因應美系智能家居產品新訂單，而英業達日前也預估今年度資本支出約落在約 2 億美元上下，除越南外，包含墨西哥、歐洲捷克等地都持續擴充中。

營運方面，英業達說，由於第一季是產業傳統淡季，估整體出貨將較上季下滑 15-20%，若進一步從各產品線觀察，筆電出貨估將季減近 1 成，伺服器、智慧裝置出貨則都將有雙位數季減幅，季減幅落在 15-20%。

不過，英業達進一步指出，第二季整體出貨可望較第一季回升，依目前訂單觀察，第二季筆電出貨可望季增近 1 成，伺服器、智慧裝置則將季增雙位數，全年也將逐季回升，包含筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都將較去年成長。