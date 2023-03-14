中美晶參與盛達私募成最大法人股東 將合作擴大儲能、充電樁布局

盛達 (3027-TW) 今 (14) 日宣布決議發行私募，將由中美晶 (5483-TW) 參與取得全數私募現增案普通股，預計持有增資後中美晶股權將達 13.08%，成為盛達最大法人股東，未來將合作擴大儲能、電動車充電樁等布局。

盛達近年積極轉型，旗下綠能事業群專注銷售光電變流器與監控系統、儲能系統建置及能源管理系統 (EMS) 研發，已取得亮眼實績，此次中美晶參與私募案，可望擴大能源產業的垂直整合、提升產品開發整合效益，並充實營運資金、擴大市場投資。

盛達表示，中美晶將與盛達攜手開發再生能源發電所需儲能設備，落實 2030 年台灣儲能建置容量 5.5GW，以及 2050 年再生能源發電占比超過 60% 的政策目標，提升國家能源自給自足與能源系統韌性。

盛達儲能布局發酵，截至去年第三季訂單超過 75MW，其中 20MW 大型儲能案場將於今年 4 月顯著挹注營收，董事長陳忠廷表示，目前儲能訂單能見度非常高，今年可望帶動公司營收倍數成長。

盛達也拓展運具電動化業務，轉投資晉好能源跨入地面型光電 1500V 變流器市場，今年將推出交直流電動車用充電樁、家用及商用儲能產品；同時，盛達也與加拿大能源解決方案供應商 Shift 合作，簽立電動船電池與 PwrSwäp 電池交換技術合作協議。

中美晶則是從太陽能材料、光電案場、維運管理，以及綠電開發與銷售都有佈局，此次參與盛達全數私募主要看好盛達光電、儲能領域技術實力與龐大客戶群，再加上積極進軍運具電動化等設備，與中美晶化合物半導體事業相輔相成。

盛達去年第四季營收 3.79 億元，季增 14.7%、年增 33.%，毛利率 24.4%，季增 3.5 個百分點、年減 1.68 個百分點，營益率 0.7%，較前季、去年同期虧轉盈，稅後虧損 303.7 萬元，較前季盈轉虧，較去年同期惡化，每股虧損 0.03 元。

盛達去年營收 12.11 億元，年增 15.5%，毛利率 24.5%，年減 6.17 個百分點，營益率 0.48%，年減 0.06 個百分點，稅後純益 3990.5 萬元，年增 47.7%，每股純益 0.41 元。