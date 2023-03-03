英業達啟動校園徵才 聚焦七大領域人才

電子大廠英業達 (2356-TW) 今 (3) 日宣布啟動校園徵才，因應集團策略發展，今年將持續招募 5G、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、大數據分析、車用電子、雲端運算等優秀研發人才加入，預計招募百位人才，此外，除持續與各大專院校深化合作關係外，近期也將參與台大、北科大、台科大、淡江等校園徵才博覽會及說明會。

英業達說，人才為本是公司十大信念之一，長期注重人才培育與成長，並往校園扎根，提供大專院校學子各類型企業專班及獎學金等預聘計畫，延攬更多潛力人才，參與預聘計畫者，除可領取高額獎學金外，也可保障畢業後立即就業，歡迎電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析領域人才加入。

英業達成立於 1975 年，專注高階筆電、伺服器研發，近年來更致力 5G 通訊、電競筆電、邊緣運算器、AI 伺服器等前瞻研發發展，為持續優化產品，英業達建立 AI 研究中心、5G 通訊技術中心，並投入智慧醫療、智慧交通與車用電子等領域。

以伺服器事業為例，英業達已是全球領先的伺服器主機板供應商，約占全球伺服器主板市場 20% 市占率，同時也是首個將伺服器與 5G 專網智慧工廠結合應用輸出的公司。

英業達補充，在車用電子方面，也累計數百件專利，並榮獲全球企業車聯網智慧路側發明專利 Top 100，此外，旗下智慧交通解決方案業也已陸續獲得台北市、新北市、台中市、高雄市等肯定並採用解決諸多交通瓶頸。