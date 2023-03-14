〈美股盤後〉美債殖利率暴跌 道瓊連五黑 第一共和銀行崩逾60%

矽谷銀行倒閉引發對新一輪金融危機的擔憂，恐慌指數 VIX 自去年 10 月以來首次觸及 30 高位，市場避險情緒沸騰，2 年期美債殖利率暴跌，第一共和銀行等多檔銀行股持續下殺，美股主指週一 (13 日) 幾乎盡墨。

道瓊指數下滑近 100 點，連續第五個交易日收黑，標準普爾 500 指數收低 0.15%，延續第三個交易日跌勢，費城半導體指數微跌 0.08% ，那斯達克綜合指數逆勢收紅 0.45%。

美國財政部、聯準會和聯邦存款保險公司 (FDIC) 上週日 (12 日) 宣布諸如「銀行定期融資項目」 (Bank Term Funding Program) 一系列穩定銀行體系的措施，並表明矽谷銀行所有存戶可以取回存款，同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank，避免銀行危機擴散。

聯準會週一發布聲明指出，主席鮑爾認為矽谷銀行事件需要聯準會進行徹底、透明和迅速的審查。聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 將領導對矽谷銀行監管的審查，審查結果將於 5 月 1 日公開發布。

美國總統拜登表示，政府迅速採取行動幫助美國銀行儲戶，這應該會讓美國人相信銀行系統是安全的。

英國首相蘇納克和滙豐銀行週一以 1 英鎊的價格收購矽谷銀行 (英國分行)，蘇納克與英國財政大臣杭特指出，矽谷銀行倒閉事件對英國金融系統的衝擊有限。

投資人權衡聯準會未來的升息路徑，高盛經濟學家 Jan Hatzius 等人表示，矽谷銀行風波顯示聯準會升息政策對美國銀行系統造成壓力，預測聯準會 3 月不升息、之後利率路徑充滿不確定。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 3 月升息 1 碼的機率來 60%，不升息的機率驟升至 40%，升息 2 碼機率為零。

投資人持續關注地緣政治消息，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週一表示，拜登計劃與中國領導人習近平通話，但具體時間未定。

外傳習近平將分別與俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統倫澤斯基會談，企圖斡旋結束俄烏戰爭中扮演更積極的角色。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊以金融股 (-3.8%) 領跌，房地產 (+1.6%) 和公用事業 (+1.5%) 板塊漲幅最大。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王回暖。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.33%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.14%；Meta (META-US) 漲 0.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.87%。

道瓊成分股逾半收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 4.87%；高盛 (GS-US) 下跌 3.71%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.75%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.33%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.35%。

費半成分股互有消長。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.0044%；AMD (AMD-US) 下跌 0.80%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.27%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.31%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.66%；美光 (MU-US) 下跌 1.88%。

台股 ADR 齊升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.52%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.41%。

企業新聞

矽谷銀行倒閉陰影壟罩，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 慘跌 12.31%，區域銀行遭遇拋售潮。第一共和銀行 (FRC-US) 盤中數度熔斷，收盤暴跌 61.83% 至每股 31.21 美元。先前傳出第一共和銀行因流動性危機，FDIC 已經進駐，但該銀行公告已從聯準會和摩根大通獲得額外 700 億美元的未使用資金。

輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 上漲 1.19% 至每股 39.86 美元。Seagen (SGENUS) 一字暴漲 14.51% 至每股 197.65 美元。輝瑞同意以 430 億美元現金收購同業 Seagen，相當於每股 229 美元，預計今年底或明年初完成交易。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.33% 至每股 150.47 美元。蘋果傳出急著在 2023 年 6 月 WWDC 期間推出一款同時具有虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 功能的混合實境 (MR) 頭戴式裝置，無論價格是否昂貴，體積是否輕巧。

華爾街分析

SPI Asset Management 執行合夥人 Stephen Innes 表示，隨著銀行擠兌趨勢在全球範圍內流行，美國政府出手救 SVB 消息公布後，全球投資人明顯鬆一口氣。

Evercore ISI 名譽主席 Ralph Schlosstein 指出：「股神巴菲特有句偉大的名言，即潮水退了，就知道誰沒穿褲子。而聯準會上週末出現在海灘上，開始向所有人分發泳衣 (救市)。」

MRV Associates 管理負責人 Mayra Rodriguez Valladares 說：「債市走勢表明銀行違約和損失嚴重程度的可能性越來越大，即便銀行資本充足。」

摩根大通策略師指出：「聯準會 3 月升息的決定將包含兩個因素，首先是本週的消費者物價指數 (CPI) 報告。其次，聯準會將考慮金融壓力形成的可能性。」

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 預測：「看到量化緊縮 (QT) 停止並不令人意外，而且可能會支撐市場，市場又回到了危機模式，避免銀行擠兌比通膨重要得多，這是聯準會必須做的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主