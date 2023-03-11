矽谷銀行倒閉後 還有10家銀行可能步後塵

SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 週五 (10 日) 倒閉，外媒整理出 10 家銀行可能步其後塵。

SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 週四被迫賤賣手中債券來籌措現金，巨虧 18 億美元，由於籌資失敗，該銀行遭加州金融保護與創新部 (DFPI) 關閉，並移交給聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。

(圖片：AFP)

在 SVB 決定大舉籌資以前，該公司的淨利差 (NIM) 變動已經暗示，矽谷銀行無法很好地因應聯準會升息、同時風險投資領域貸款增長放緩的雙重打擊環境。

2022 年第四季 SVB NIM 為 2.00%

2022 年第三季 SVB NIM 為 2.28%

2022 年第二季 SVB NIM 為 2.24%

2022 年第一季 SVB NIM 為 2.13%

2021 年第四季 SVB NIM 為 1.91%

放款業務為一般銀行業的「本業」，故能夠衡量銀行業獲利能力的重要指標即為「淨利差 (Net Interest Margin, NIM)」，「淨利差」計算公式為：利息收入減去利息支出 / 總營運資產。

對銀行業來說，當短期市場利率走高，利息成本提高的速度比營運資產所產生之收益更快，短期上將造成淨利差縮小；反之當短期市場利率走低，則短期淨利差就將擴大

其他銀行也顯示出類似的危險訊號，外媒整理還有十家銀行可能陷入這樣的危機，因為他們過去一年的淨利差都收窄或擴張幅度最小。

分析師透過總資產至少為 100 億美元的美國銀行，排除高盛等純粹的投行，自 FactSet 查看了 108 家銀行，透過利息收入減去利息支出，再除以總營運資產，列出下列 10 家可能步矽谷銀行後塵的銀行名單：

Customers Bancorp (CUBI-US)

第一共和銀行 (First Republic Bank) (FRC-US)

Sandy Spring Bancorp (SASR-US)

New York Community Bancorp (NYCB-US)

First Foundation (FFWM-US)

Ally Financial (ALLY-US)

Dime Community Bancshares (DCOM-US)

Pacific Premier Bancorp (PPBI-US)

Prosperity Bancshares (PB-US)

Columbia Financial (CLBK-US)

Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 指出，SVB 暴雷的啟示是銀行管理和提升因應融資壓力的免疫能力至關重要，SVB 顯然未能做到這一點。

上述名單釋出後，和矽谷銀行一樣總部位於加州的第一共和銀行週五早盤一度腰斬跌超 50%，盤中數度熔斷，收盤暴跌 14.84% 至每股 81.76 美元。

第一共和銀行盤中發布聲明，公司流動性狀況仍然非常強勁，存款基礎雄厚，非常多元化，目前僅有 4% 的存款與科技行業相關。

總部也在加州的 Pacific Premier Bancorp 週五早盤一度跌超 6.7%，收黑 1.95% 至每股 27.70 美元。