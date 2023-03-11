矽谷銀行倒閉 Fed 3月升息1碼預期重燃

華爾街分析師週五 (10 日) 認為，矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 倒閉事件提醒投資人，當聯準會變得激進時，往往會造成破壞，市場轉向押注聯準會 3 月升息 1 碼，年內降息的機率大增。

金融服務商 SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 週四被迫賤賣手中債券來籌措現金，虧損 18 億美元，由於籌資失敗，SVB 週五 (10 日) 正準備出售公司，最終遭加州金融保護與創新部 (DFPI) 關閉，這是 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案，拖累全球銀行業市值蒸發數十億美元。

由於擔心金融體系存在系統性風險，投資人湧向債券避險，2 年期美債殖利率短短兩天內下跌了 46 個基點，與 2008 年 9 月雷曼兄弟倒閉時連續兩天的急劇下跌相當。

聯準會 3 月升息 2 碼的預期大幅降低，年內降息的希望重燃。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員押注聯準會 3 月升 1 碼的機率回升至 60% 左右，升息 2 碼機率從先前的高於 70% 降至 40%。交易員亦預期 12 月可能降息。

交易員預測，聯準會 3 月升息 1 碼機率回升至超過 60% (圖片：CME FedWatch)

SVB 暴雷是聯準會以 40 年來最激進的升息行動遏制通膨的最新結果，由於新創企業客戶提取存款，維持公司在 IPO 和私募融資的寒冷環境中營運。

瑞銀全球財富管理首席投資長 Mark Haefele ：「聯準會現在有非常明確的證據表明，升息正在對金融體系和經濟產生影響，雖然這還不足以讓聯準會停下腳步，但這是他們將考慮在內。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「週五非農就業和薪資成長數據顯示，聯準會先前的升息已產生預期的經濟降溫效果，加上矽谷銀行倒閉，預測 3 月會議上重回 2 碼升息幅度的可能性不大。」

Moya 點評道：「就業報告證實聯準會政策是限制性的，他們的緊縮工作已接近完成，如果 SVB 沒有破產和帶來系統性風險，聯準會升息 2 碼的理由就成立了。」

Moya 研判：「現在焦點將落在 SVB 的漣漪效應和下週二的通膨報告上，只要不出現一份過熱的通膨報告，聯準會應該會持續 1 碼的升息步伐。」