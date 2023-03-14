美股重點新聞摘要2023年03月14日

今日操盤前瞻

OPEC 原油市場月報

南韓 2 月出口物價指數

美國 2 月 CPI、NFIB 小型企業信心指數

中國兩會後 拜登盼與習近平通話

美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週一 (13 日) 表示，美國總統拜登希望在中國兩會結束後的某個時間與中國國家主席習近平通電話。閱讀全文...

美區域銀行股遭屠殺 多檔熔斷、第一共和崩逾 60%

美國監管機關周末祭出非常規措施，支持倒閉的矽谷銀行和 Singature Bank 所有存款戶，讓周一 (13 日) 股市脫離盤中低點，但銀行仍是重災區，區域銀行股崩跌，第一共和 (First Republic) 狂瀉逾 60%，多檔區域銀行股盤中多次跌停。閱讀全文...

新債王：Fed 下周仍會升息 但將是最後一次

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 創辦人兼執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，即使銀行業的紛擾促使監管機構採取特別的支持行動，聯準會 (Fed) 下周仍將小幅升息，但這或許也是最後一次。閱讀全文...

在 SVB 倒閉後 拜登強調美國銀行系統仍然安全

總統拜登周一 (13 日) 強調美國銀行系統仍然安全，闡述了美國政府如何採取行動遏制矽谷銀行的倒閉。閱讀全文...