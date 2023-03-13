矽谷銀行倒閉 高盛分析師估Fed 3月暫停升息

SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 倒閉，對市場造成衝擊，高盛分析師週日 (12 日) 表示，有鑑於銀行業近期遭遇的壓力，他們認為美聯準會 (Fed) 在 3 月 22 日利率決策會議上將暫停升息。

矽谷銀行揭露鉅額虧損且增資失敗後，短短 48 小時內就宣告倒閉。市場擔憂矽谷銀行倒閉會成為下一輪金融危機第一塊多米諾骨牌。

高盛分析師指出，矽谷銀行破產事件引發投資人對銀行體系的擔憂，加上經濟前景並不穩定，因此，高盛預估 Fed 3 月不會升息。高盛先前預計 3 月將升息 1 碼 (25 個基點)。

此外，高盛分析師表示，他們預計美國監管機構採取的措施，將為面臨存款外流的銀行提供大量流動性，並提振存戶信心，因此，高盛維持 5 月、6 月和 7 月各升息 1 碼的預期不變。該銀行目前預計終端利率為 5.25%-5.5%。

部分分析師近日淡化 SVB 事件對美國銀行系統的威脅，但矽谷銀行倒閉凸顯人們長期以來的擔憂，即 Fed 的一系列升息，最終將對全球金融體系帶來衝擊。

瑞銀分析師稱，銀行間的貨幣市場沒有出現壓力跡象，其他銀行的存款資金來源更加多樣化，故受「感染」風險有限。

GLOBALT Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 點評，SVB 事件及時提醒人們，當美國央行肆無忌憚地升息時，往往破壞實體經濟或金融體系。