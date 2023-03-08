Fed鮑爾不排除擴大升息幅度 美債殖利率走升 2年期創15年新高

投資人消化了 Fed 主席鮑爾的證詞，並等待關鍵的就業數據，美國國債殖利率周三 (8 日) 攀升。

美東時間上午 6 點，10 年期美國國債殖利率下跌 0.3 個基點至 3.972%。對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上漲 2.5 個基點至 5.036%；上次出現類似水準是在 2007 年。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

在 Fed 主席鮑爾表示在強勁的經濟數據支持下，升息幅度可能高於預期後，投資人評估了 Fed 貨幣政策的前景。

鮑爾周二 (7 日) 在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表談話時還表示， Fed 官員將考慮再次加快升息步伐。許多投資人將此視為 Fed 在下次會議上升息 50 個基點的一個選項。

上次會議 Fed 升息 25 個基點，較之前的利率決定有所放緩；之前的利率決定包括連續 4 次升息 75 個基點，然後是 50 個基點。

許多投資人一直希望 Fed 在今年放慢升息步伐或暫停升息，因為他們擔心升息是否會導致美國經濟收縮。

鮑爾周三將在眾議院金融服務委員會發表談話。1 月 JOLTS 職位空缺數據和 ADP 的 2 月就業變化報告也將同時發布；後者是衡量私營企業創造和流失的就業崗位。

由於緊張的勞動市場通常與高通膨相關，投資人將仔細研究數據以尋找有關美國經濟狀況和 Fed 升息影響的線索。