高通再挑戰歐盟法院 力圖逆轉巨額反壟斷罰款

美國晶片製造商高通 (QCOM-US) 周一 (13 日) 重返歐洲第二高等法院，尋求推翻 2.42 億歐元的歐盟反壟斷罰款。一年前，高通說服同一法院取消另一起反壟斷案件更大的罰款。

歐盟委員會在 2019 年對高通處以罰款，原因是其在 2009 年至 2011 年期間以低於成本的價格出售其晶片組，這種做法被稱為掠奪性定價，以阻礙英國手機軟體製造商 Icera；後者已成為輝達公司 (NVDA-US) 的部門。

該公司去年取得重大勝利，因為它說服普通法院取消另一起案件中 9.97 億歐元的歐盟反壟斷罰款；該處分主要是針對涉及向蘋果 (AAPL-US) 付款以在其所有 iPhone 和 iPad 中僅能使用其晶片以阻止競爭對手，例如英特爾 (INTC-US)。

高通律師拉脫 (Miguel Rato) 在為期三天的聽證會的第一天，批評了委員會對該公司的調查，「這是委員會針對高通的第二起訴訟。第一起是被法院否決的排他性決定。」

他表示，案件中點名的 3G 頻寬晶片組僅占一般行動通訊系統 (UMTS) 市場的 0.7%，因此高通不可能將競爭對手排除在晶片組市場之外。

他說，「難道高通應該對每個晶片組和每季收取多少價格才能通過價格成本測試？」

委員會律師卡維迪斯 (Carlos Urraca Caviedes) 在法庭上表示，高通的行動顯示它決心在競爭對手構成競爭威脅之前將其淘汰，「Icera 即將在市場站穩腳跟，這對未來的成長具有重要的戰略意義。高通擔心如果不採取行動，Icera 將成長壯大並成為一個強大的競爭對手。」

法庭將在未來幾個月作出裁決。