鉅亨美股雷達：本週市場關注鮑爾言論 特斯拉再度調降售價

美股重要看點：

本週市場關注就業報告及聯準會 (Fed) 主席鮑爾證詞。美今日將公布工廠訂單、1 月耐用品訂單等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.921%。美股期貨週一 (6 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.10%，標普 500 期貨跌 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.02%。

投資人持續關注 Fed 政策動向以及本周將發布的一系列數據。主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在週二赴國會作證。鮑爾可能就美國經濟前景提供暗示。交易員還將尋找聯準會將採取進一步措施控制價格上漲的線索。

Bowersock Capital 創始合夥人 Emily Hill 認為，市場將緊緊抓住鮑爾每一句積極的用詞，「今年早些時候，鮑爾在一次演講中提到反通膨 (disinflation) 一詞後，股市就飆升了。」

不過，美國舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 表示，聯準會 (Fed) 可能需要持續升息，並維持高利率更長的時間，才能夠抑制高通膨。戴利指出，大宗商品、房地產等各產業的通膨仍然居高不下，並且近期公布的數據起伏不定，顯示通膨放緩趨勢並不清晰。

美國將於 3 月 10 日公布 2 月份就業報告，3 月 14 日公布消費者物價指數 (CPI)。若就業增長和通膨數據再次表現火熱，可能就會粉碎聯準會很快轉向的一切希望。

Hill 認為，正因為經濟中出現如此相互矛盾的信號，會讓市場對即將公布的數據反應過度。

高盛分析師帕斯夸里瑞洛 (Tony Pasquariello) 認為，利率還會繼續走高，市場波動性必然存在。

他指出，2023 年註定是一條崎嶇不平的道路，除了要避免重大錯誤外，最重要的是留心美股的尾部風險。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國工廠訂單月率 (%)，預估 - 1.8，前值 1.8

美國 1 月耐用品訂單月率終值，前值 - 4.5%

重要個股動態：

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 再度下調 Model S 和 Model X 售價，這是該公司今年以來第 2 度調降美國市場售價，以提振市場需求。

特斯拉美國官網的資訊顯示，特斯拉已將 Model S 基礎版降價 5000 美元，售價從原先的 9 萬 4990 美元降至 8 萬 9990 美元，Model S Plaid 版則降價 4%，從原先的 11 萬 4990 美元降至 10 萬 9990 美元。

另外，Model X 基礎四輪驅動版售價調降了約 9%，從原先的 109,990 美元調降至 99,990 美元，Model X Plaid 則是調降約 8.3%，從 119,990 美元降至 109,990 美元。