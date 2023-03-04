美擴大中企制裁、特斯拉減用SiC、群創看Q2面板價揚 本周大事回顧

美國再度擴大對中企業制裁，台廠遭殃，特斯拉投資人日落幕但不如市場預期，並宣布將大幅減用碳化矽，另外，面板大廠群創也釋出樂觀展望，預期面板價格第二季可望回升，以下為本周大事回顧：

美國擴大中企貿易黑名單 創意遭殃

美國商務部再度宣布將 28 家中國企業列入「實體清單」，並將中國與俄羅斯列為網路安全的最大威脅，此次被納入的企業包含伺服器大廠浪潮集團、華大基因集團與龍芯中科等。

由於浪潮為創意大客戶，市場預期營收將面臨衝擊，外資預估，該客戶佔創意年營收高達 12-15%，股價也在 3 日打入跌停。

特斯拉投資人日無新車發表 將大幅降低碳化矽用量

特斯拉本周舉辦投資人日，目標是到 2030 年之前，電動車年產量達 2000 萬輛，不過並未公布下一代新車低於市場預期，拖累股價本周一度重挫 5%；同時，特斯拉宣布下一代電動車將大砍碳化矽 (SiC) 用量 75%，並將設計一款完全不使用稀土的永磁馬達，導致 SiC 龍頭廠 Wolfspeed 和稀土材料商 MP Materials 等相關供應鏈股價重挫。

心律不整、過動症原廠藥退出台灣 生達、瑩碩迎轉單

國內藥品市場再掀缺藥風暴，國際藥廠考量市場布局、供貨不穩等因素，紛紛將原廠藥退出台灣市場，其中心律不整與過動症用藥等成為退出的主要品項，國內藥廠可望大啖轉單商機，包含生達、杏輝以及瑩碩等，將可擴大市占。

BE 氫能源電池設備在手訂單百億美元 台廠啖商機

美國氫能源設備領導廠商 Bloom Energy 看好今年營運成長強勁，目前在手訂單上達百億美元，年營收成長上看 25%，康舒也樂見今年燃料電池出貨將同步成長，推升燃料電池營收達雙位數成長。

群創 Q2 面板報價估全面回升 品牌客戶為黑五提前下單

面板大廠群創表示，在面板廠積極管控下，面板庫存已在去年底降至相對低檔，且各世代面板廠稼動率平均不到 7 成，整體供需趨於平衡，預期隨戰爭、通膨趨緩下，需求可望回升，第二季各尺寸面板價格也可望全面回升，總經理楊柱祥更透露，目前已有客戶提前洽談下半年黑五購物節訂單。

聖暉 * 在手訂單逾 300 億元 支撐未來 1-2 年營運

廠務工程大廠聖暉 * 受惠全球供應鏈重組，電子產業往東南亞移動，加上半導體產業資本支出維持穩定，在手未認列合約金額高達 300 億元以上，可望支撐未來 1-2 年營運。

網路基礎設施需求不減 博通本季營收展望優

通訊晶片大廠博通本周公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長。

戴爾上季業績打敗市場預期 但展望悲觀 盤後翻黑下跌

戴爾科技本周公布的上季業績打敗市場預期，主因是伺服器和網路設備強勁的需求，抵銷戴爾核心個人電腦 (PC) 市場的下滑，盤後股價一度大漲，然而隨著高層發布悲觀財測，股價也隨之翻黑。

今年需求反彈可期 惠普本季獲利展望佳 全年自由現金流前景不變

在消費者和企業支出謹慎的情況下，惠普本周公布上季業績好壞參半。即使個人電腦 (PC) 需求下滑，其 Q2 獲利前景仍佳，並維持全年自由現金流預測不變，表明看好需求在今年反彈。