茂矽今年車用營收比重衝3成 全年拚優於去年

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 今(10)日召開法說，公司表示， 目前車用及工業用產品需求相對穩定，今年持續搶攻相關市場，目標車用營收占比朝 3 成邁進；業界預期，茂矽今年營運可望拚優於去年。

茂矽發言人鄧志達表示，此波產業景氣榮景，比 2018 年那一波還長，當時茂矽營運成長期及高原期分別 24 個月、12 個月，這波成長期持續 36 個月、高原期也達 24 個月，在這段期間，也展開產品結構調整，挑選利潤較高、過往合作經驗較具潛力的客戶。

鄧志達指出，歷經這段榮景，大起接著就是大落，去年第二季起面臨筆電庫存升溫、通膨及升息等影響，產業鏈安全庫存高於正常水準，對今年營運帶來很大的挑戰，需花較多時間去化。

茂矽目標持續著眼車用市場，目前車用及工業用產品需求相對穩定，茂矽預期，先前簽訂的客戶長約的整體風險可控，將持續搶攻車用、工業用及高階 MOSFET 應用市場，其中車用產品比重預期可望較去年的 27% 再提升，朝 3 成邁進。

茂矽去年受惠業外匯兌、售價提高及車用產品銷售成長等因素帶動，稅後純益達 5.5 億元，年增 1.24 倍，為茂矽轉型功率元件代工以來獲利新高，也是近 16 年獲利高點，每股純益 3.53 元，董事會決議去年下半年盈餘擬配發每股現金股利 1 元，連同上半年、全年擬配息 2 元。

