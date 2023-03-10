長榮鋼去年EPS 6.22元 擬配息5元殖利率逾9%

鋼構廠長榮鋼 (2211-TW) 今 (10) 日公告去年財報，稅後純益 25.94 億元，年增 36.3%，每股純益 6.22 元，公司決議每股擬配息 5 元，同創歷年最佳，配息率 8 成，若以今日收盤價 52.2 元計算，現金殖利率高達 9.6%。

長榮鋼去年第四季營收 23.11 億元，季減 4.1%、年減 48.9%；毛利率 35%，季增 4.9 個百分點、年增 21.6 個百分點；營益率 28.3%，季增 3.5 個百分點；稅後純益 5.05 億元，季減 5.8%、年增 76.8%，每股 1.21 元。

長榮鋼去年營收 114.39 億元，年減 15.9%；毛利率 25.8%，年增 8.5 個百分點；營益率 20.9%，年增 8 個百分點。

據了解，長榮鋼去年除了受惠鋼構、環保事業持穩外，加上轉投資的長榮海運 (2603-TW) 去年現金股利衝高，也大幅挹注長榮鋼業外表現，帶動整體獲利向上。

雖然短期建廠需求疲弱，但長榮鋼認為，公共工程、都更及商辦大樓開發案，支撐整體鋼構仍維持一定的量能。

轉投資環保事業方面，長榮鋼表示，欣榮與桃園市府完成後續 10+5 年契約、榮鼎也自第一季正式商轉，環保事業持穩向上、貢獻整體獲利表現。