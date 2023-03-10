鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至9.35元，預估目標價為215元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對元太(8069-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.06元下修至9.35元，其中最高估值10.65元，最低估值7.9元，預估目標價為215元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.65
|13.12
|14.89
|最低值
|7.9
|10.2
|14.89
|平均值
|9.37
|11.53
|14.89
|中位數
|9.35
|11.78
|14.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|37,050,000
|44,090,000
|52,663,140.9
|最低值
|32,669,000
|40,781,000
|52,663,140.9
|平均值
|34,048,940.53
|42,507,201.57
|52,663,140.9
|中位數
|33,524,109.55
|42,901,084.47
|52,663,140.9
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.69
|4.53
|3.18
|2.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
|13,601,676
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8069/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。