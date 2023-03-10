台股重挫244點 外資連3日倒貨 三大法人賣超298.65億元

美國鷹派升息疑慮再起，亞股今 (10) 日全面跳水，台股也響起空襲警報，電子、金融族群殺聲隆隆，傳產普遍走軟，惟航運、汽車零組件表現有撐，加權指數終場大跌 244.46 點，收在 15526.2 點，失守 5、10 日線及月線，三大法人合計賣超 298.65 億元，其中外資重砍 215 億元。

台股周線終止連 2 紅，本周累計下跌 82.22 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 215.69 億元，為連 3 賣，累計提款近 500 億元；投信力挺台股，買超 18.32 億元，寫下連 15 買紀錄；自營商也狂賣 101.29 億元。三大法人合計賣超 298.65 億元。

電子權值股今天湧現賣壓，台積電 (2330-TW) 重挫近 2%，以 513 元作收，國巨 (2327-TW)、大立光 (3008-TW) 股價重摔 3-4%，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、瑞昱 (2379-TW)、矽力 * - KY (6415-TW) 等均震盪收黑；不過，華碩 (2357-TW) 逆勢獲得資金點火，股價上漲超過 2%。

金融股一片綠油油，國泰金 (2882-TW) 下挫超過 2%，富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、彰銀 (2801-TW)、玉山金 (2884-TW)、上海商銀 (5876-TW) 等均賣壓沉重。傳產股也走疲，台塑四寶全面下挫，台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW) 跌逾 1%。

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 決議每股擬配 20 元現金股利，現金殖利率近 30%，吸引買盤湧入，今天盤中放量大漲逾 7%，但終場漲幅縮至 2%，沒能站穩 70 元關卡；長榮 (2603-TW) 也表現抗跌，在多空拉鋸下，漲勢同步收斂，終場驚險收紅；萬海 (2615-TW) 則不敵賣壓，下挫 1.25%。龍德造船 (6753-TW) 今天上市掛牌，上演蜜月行情，盤中一度飆漲 202%，終場以 87.1 元作收，漲幅 190%。

汽車族群也表現不差，車燈大廠帝寶 (6605-TW)、AM 組件廠昭輝(1339-TW) 股價勁揚逾 4%，東陽、堤維西、耿鼎、江申、麗清等汽車零組件廠也獲資金點火，不過，裕隆 (2201-TW) 賣壓沉重，終場跌逾 4%，和泰車 (2207-TW) 也有 2% 的跌幅，驚險守住 600 元關卡。