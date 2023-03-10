電金殺聲隆隆 台股大跌244點收15526點 周線終止連2紅

美股周四全面跳水，由銀行股領跌，台股今 (10) 日也難逃殺機，電子、金融族群賣壓沉重，傳產普遍走軟，惟航運股表現有撐，加權指數終場大跌 244.46 點或 1.55%，收在 15526.2 點，摜破 5、10 日線及月線三道關卡，成交值 2889.79 億元。台股周線終止連 2 紅，本周累計下跌 82.22 點。

櫃買指數終場下跌 5.11 點或 2.41%，收在 206.72 點，成交值 872.78 億元。上市櫃成交值合計 3762.57 億元。

電子權值股今天湧現賣壓，台積電 (2330-TW) 重挫近 2%，以 513 元作收，國巨 (2327-TW)、大立光 (3008-TW) 股價重摔 3-4%，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、瑞昱 (2379-TW)、矽力 * - KY (6415-TW) 等均震盪收黑；不過，華碩 (2357-TW) 逆勢獲得資金點火，股價上漲超過 2%。

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 決議每股擬配發 20 元現金股利，現金殖利率近 30%，吸引買盤湧入，今天盤中放量大漲逾 7%，但終場漲幅縮至 3% 以內，沒能站穩 70 元關卡；長榮 (2603-TW) 今天也表現抗跌，在多空拉鋸下，漲勢同步收斂，收盤驚險守在盤上；萬海 (2615-TW) 則不敵賣壓，下挫 1.25%。

金融股一片綠油油，國泰金 (2882-TW) 下挫超過 2%，富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、彰銀 (2801-TW)、玉山金 (2884-TW)、上海商銀 (5876-TW) 等均賣壓沉重。傳產股也走疲，台塑四寶全面下挫，台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW) 跌逾 1%。

觀察盤面焦點個股，龍德造船 (6753-TW) 今天上市掛牌，上演蜜月行情，每股承銷價為 30 元，盤中一度飆漲 202%，終場以 87.1 元作收，漲幅 190%。電子紙大廠元太 (8069-TW) 法說示警今年營運成長恐低於往年水準，股價應聲打入跌停，收 180 元。