〈焦點股〉元太示警今年成長低於往年水準 一度重挫跌停

電子紙大廠元太 (8069-TW) 法說會示警今年消費性電子產品需求保守，因此對今年營運審慎樂觀，雖可優於去年，但坦言幅度將低於往年水準，估落在 1 成上下，導致今 (10) 日股價賣壓湧現，一度遭摜殺至 180 元跌停價位。

元太指出，雖然第二季後消費性電子產品需求可望轉好，但現階段已有客戶規劃遞延彩色電子紙閱讀器、筆記本等新品上市時間，主因是整體市場狀況不明，現階段而言，由於全球升息通膨未停，因此對消費性產品需求維持保守看待，不排除全年消費性產品會出現衰退，但公司仍看好 IOT 市場成長。

不過在擴產與資本支出規劃上，元太強調，今年仍將照原計畫進行，包含台灣第四條材料產線會在本季投產，而新竹新廠辦大樓預計年底完工、明年啟用，屆時第五條材料產線也將投產，第六條則預計後年上線，估計今年資本支出將與去年相當，維持在 50-60 億元。

元太去年營收達 300.6 億元、年增 53%，毛利率 53.99%、年增 10.29 個百分點，營益率 30.6%、年增 15.22 個百分點，稅後純益 99.11 億元、年增 92.5%，淨利率 32.97%、年增 6.76 個百分點，全年三率三升，每股純益 8.69 元，寫新高。