鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至22.93元，預估目標價為213.9元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.1元下修至22.93元，其中最高估值25.05元，最低估值17.83元，預估目標價為213.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|25.05
|30.59
|最低值
|17.83
|24.91
|平均值
|22.28
|26.84
|中位數
|22.93
|26.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|527,509,000
|545,689,000
|最低值
|440,473,806.45
|433,401,348.36
|平均值
|468,881,731.35
|485,677,306.66
|中位數
|456,703,391.76
|470,413,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|59.98
|16.34
|5.7
|20.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
|433,966,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。