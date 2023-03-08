OECD女性工作環境排名 南韓、日本名列倒數前二

根據英國雜誌《經濟學人》編制的一項指數，日本連續第七年在女性勞動力中的作用和影響上，排名已開發國家中倒數第二，其鄰國南韓排名墊底。

這項每年發布的玻璃天花板 (glass-ceiling index) 指數，評估包括性別薪酬差距、教育和勞動力參與率等指標，對象則是經濟合作與發展組織 (OECD) 38 個成員國中的 29 個成員國。

根據評估結果，冰島在這個關於女性工作環境的年度調查排名第一，其次是瑞典、芬蘭和挪威。

日本排名第 28 位，南韓排名第 29 位，自 2016 年開始年度調查以來，這一排名均未變化。《經濟學人》指出，兩國的女性「仍然必須在家庭或事業之間做出選擇」。

《經濟學人》報導，由於高品質的育兒假制度和靈活的工作條件，北歐國家排名居前。在其他主要經濟體中，法國排名第 6，英國第 17，美國第 19。

此外，根據 OECD 網站顯示，截至 2021 年，南韓高級女性管理人員的比例為 16.3%，在除了紐西蘭與哥倫比亞外的 36 個成員國中，排名第 35，日本以 13.2% 排在最後。

這一比例是指女性擔任高級管理職位的比例，包括企業高管、政府高級官員、議員、大學校長以及小學、初中和高中校長等，只有南韓、日本和土耳其這一數字不及 20%。