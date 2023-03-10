【產業概觀】電動車電池夯什麼？電池材料佔6成製造成本，上中下游供應鏈大拆解，概念股一次看

一、電動車成本組成

目前純電動車主要分為五大系統，分別是馬達動力、車電、充電、電池與車身系統。

一台純電動車的成本組成電池佔了約 40%、底盤 15%、內飾 16%、汽車電子 10%、電機 8%、電控 6%、車身 5%，相較之下目前電池佔了極高的成本，故今天主要分享電池產業鏈與製造流程與成本概況。

二、電池產業鏈概況

電池主要由三個元件組成，分別是電池芯、機殼和電源控制板，而整個電池產業鏈的上游即為電池原材料，包含正負極材料、電解液、隔離膜、罐體等材料，中游則為電池芯的製造，下游則是模組廠商。

在電池產業中上游在整個產業鏈非常重要，因為電池芯主要的原材料即佔了全部製造成本約 6 成以上，目前全球上游材料主要由日本廠商所掌握，包括日立化成、日亞化、三菱化學、日本電供、日亞化等。

下圖是電池芯的製造成本，其中正負電極佔比約為 23%、電解液體佔比約 15%，其餘合計佔比約 36%，由此可知上游原料的成本會大幅影響電池完成品的最終成本，因此上游材料是毛利最高的，這也是為什麼電池產業中的正、負極材料經常成為市場焦點的關鍵因素。

比較可惜的是，台灣當前除了罐體、導電碳與少部分電極材料、隔離膜由國內供應以外，大部分還是需要仰賴日韓進口為主，國內僅少數業者有從事該領域的開發，近年則是因電動車興起成為市場的焦點。

位於中游的電池芯是個進入門檻高的產業，主要是每家廠商都有自己的電池芯配方，因此生產線的投資成本相當的高，也因設備昂貴使得毛利率僅有 2 成，加上品牌廠認證都在一年以上，在容易起火出事、資金壓力、技術難度與回收時間長、風險等因素之下，當前多數廠商傾向進口而非自己製造。

電池芯製造流程如下圖所示

前端製程主要分有混合、打漿、塗佈、乾燥、輾壓、分條等，此時前端製作好的正、負極與隔離膜組裝在一起後，再裝上外殼注入電解液，就可以製程電池芯，值得注意的是，組裝電池的過程中，全程都得控制在乾燥的環境，來穩固活性。

但若要製成鋰電池，就得額外再花一個月的時間，原因是從電池芯到鋰電池完成的過程中，必須要經過充放電的活化，活化主要是透過對電池芯進行第一次充電，讓電池表面形成穩定介面，經過這步驟後電池就可以反覆的充放電，從而正常使用。

最後位於下游的電池模組就是電池芯加上廠商設計的電路板組合而成，電池模組可以分成單顆電池模組與串並聯電池模組，同時也是台灣的強項，全球市占率達 4 成以上，大多應用於 3C 產品，多以筆記型電腦模組為主，當前則是有因應車用潮流朝向該領域發展。

三、電池概念股

透過上面的製造狀況，除了解整個電池芯的製造流程後，透過對製造成本的認識，就能推敲出哪些廠商能享有相對高的毛利率，而台股相關的廠商在正極材料的部分主要有 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW)康普、(8038-TW)長園科、(5227-TW)立凱 - KY，但有分為磷酸鐵鋰、三元鋰兩種，而負極材料則是 (6555-TW) 榮炭以及未上市的長春，電解液則有 (6509-TW)聚和、隔離膜 (8215-TW)明基材、電池模組則是 (5243-TW)乙盛 - KY、(3625-TW)西勝，電池殼體則有 (2239-TW) 英利 - KY。

(延伸閱讀：電池材料佔 6 成製造成本，概念股一次看)

延伸推薦閱讀：

1. ChatGPT 的必需品；伺服器概念股有哪些？

2. 股東會紀念品怎麼領？零股也能領、最晚何時買進？

3. 台股 ETF 怎麼選？0050、006208、00692、00888 為範例

4. ETF 折溢價與套利機制? ETF 怎麼選？

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險