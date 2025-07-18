鉅亨網新聞中心 2025-07-18 07:20

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中國科研團隊在內蒙古發現新稀土礦物，並將其命名為「釹黃河礦」，並獲得國際礦物學協會 - 新礦物命名及分類委員會（IMA-CNMNC）全票批准通過。

中國發現新稀土礦物「釹黃河礦」 富含電動車、電子業所需核心成分。(圖:shutterstock)

根據研究團隊介紹，釹黃河礦隸屬於稀土碳酸鹽礦物家族，其化學成分具有獨特的釹元素富集特徵。釹作為高性能永磁材料的核心成分，在新能源車、風力發電、電子訊息等領域需求旺盛。

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釹黃河礦發現於內蒙古白雲鄂博礦床主礦礦段的礦體中部。白雲鄂博礦是世界最大的稀土礦床，也是中國礦物資源的寶庫，先前已發現 210 餘種礦物，新礦物佔比逐年攀升。釹黃河礦的獲批，進一步彰顯了該礦床的複雜性與資源多樣性。

團隊在開展項目研究時，通過系統野外地質調查及地球化學分析，揭示了白雲鄂博礦床的稀土元素配分模式及賦存規律。在此基礎上，已建立白雲鄂博礦床的礦體分帶特征及礦床成因模型。

釹黃河礦便是在該成礦模型理論指導下，通過礦物微區分析取得的新發現。此前，團隊還發現另外兩種白雲鄂博新稀土礦物：氟碳釹礦、釹獨居石