〈美股盤後〉台積電ADR強升近3.5% 那指標普刷歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-18 05:53

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隨著華爾街迎來新一輪獲利浪潮，市場亦關注關稅、數據和聯準會相關消息，美股週四 (17 日) 集體收高，那斯達克攜手標普 500 寫下歷史新高紀錄。

台積電ADR強升近3.5% 那指標普刷歷史新高 (圖：shutterstock)

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根據 FactSet 數據，截至目前已有至少 45 家標普成分股企業財報出爐，其中有 87% 的表現優於分析師預期。

6 月零售額出現反彈，安撫外界對消費力道的憂慮，美國總統川普在社群媒體發文指出：「優秀數據出爐了，降息！！！」

舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週四重申，她仍認為央行今年降息兩次是合理的。然而，許多官員認為，目前並不適合貿然降息。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 表示，由於白宮對新一輪關稅的實施進度緩慢，關稅的實質衝擊可能需要數季才會全面顯現，在短期內實施降息可能會很困難。

美股週四 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 229.71 點，或 0.52%，收 44,484.49 點。

那斯達克指數上漲 155.16 點，或 0.75%，收 20,885.65 點。

S&P 500 指數上漲 33.66 點，或 0.54%，收 6,297.36 點。

費城半導體指數上漲 41.43 點，或 0.73%，收 5,737.64 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 86.77 點，或 0.58%，收 14,999.27 點。

標普 11 大板塊普遍上漲，金融、科技與工業領漲逾 0.8%。醫療保健類股逆勢收黑 (1.18%)。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 0.21%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.07%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.31%。

台股 ADR 全體歡漲。台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 3.38%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.54%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

受 AI 晶片需求推動，全球代工龍頭台積電第二季利潤飆漲 61% 創歷史新高，台積電 ADR (TSM-US) 升 3.36% 至每股 245.55 美元，換算價 1444.33 元，折溢價率 27.82%，

儘管面臨匯率逆風與美國關稅政策不確定性，Jefferies 股票銷售專家 William Beavington 表示：「台積電這次對 AI 的語氣比三個月前更為積極，我們認為這反映出近期來自各國政府的需求，以及全球新一波千兆瓦等級資料中心計畫的推動。」

聯合航空 (UAL-US) 走高 3.11% 至每股 91.22 美元，聯合航空公布第二季調整後每股盈餘 (EPS) 為 3.87 美元，高於市場預期的 3.81 美元，同時該航空上調全年財測，表示 7 月初起商務需求出現兩位數成長，反映地緣政治與總體經濟不確定性減弱。2025 年每股盈餘預估為 9 至 11 美元。

百事可樂 (PEP-US) 狂升 7.45% 至每股 145.44 美元，百事可樂公布第二季調整後每股盈餘 2.12 美元，優於預期，2025 年調整後每股盈餘預計將下滑 1.5%，同樣優於先前預測的 3% 減幅。

美國豪華電動車製造商 Lucid Group (LCID-US) 飆漲 36.24%，Lucid 宣布將與 Uber 和 Nuro 合作開發自駕車服務，預計將於明年底在美國某城市推出。Uber 計劃在六年內部署超過 2 萬輛搭載 Nuro 自駕技術的 Lucid 車輛。

Archer Daniels Midland (ADM-US) 收弱 0.90% 至每股 53.54 美元，美國總統川普表示，可口可樂將在美國使用真蔗糖。ADM 為高果糖玉米糖漿供應商，而這是可口可樂部分產品的原料。另一家供應商 Ingredion 也下跌 0.61%。

經濟數據

美上週初領失業金人數報 22.1 萬，預期 23.3 萬，前值 22.8 萬

美上週續領失業金人數報 195.6 萬，預期 197 萬，前值 195.4 萬

美 6 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.1%，前值 - 0.9%

華爾街分析

週三有傳聞川普試圖解僱鮑爾，此消息一度引發美股盤中拋售，川普出面否認後股價回彈。

Simplify 資產管理公司首席策略師 Michael Green 表示，美股反彈顯示市場或許已經消化了鮑爾可能遭解職的消息。他指出：「我認為，唯一真正值得關注的是，解僱鮑爾其實並不會帶來太大衝擊。」

Green 進一步指出，至少在短期內，投資人仍將重心放在即將公布的企業財報，並視其為推動市場的主要因素。

他說道：「如果科技巨頭的財報表現不夠亮眼，我會感到非常意外。雖然不能完全排除這種可能，但那將是不尋常的情況。整體而言，這顯示市場可能因財報季未如預期悲觀，而迎來一波喘息。」