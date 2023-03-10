〈餐飲淡季不淡〉雲品2月營收創同期高 樂見三大事業體挹注強勁動能

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收為 2 億元，年增 22.44%，並創同期新高，累計前 2 月合併營收 4.76 億元，年增 28.17%，雲品指出，由於旗下有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會與委託經營管理事業，隨著疫情趨緩、內需消費快速復甦，樂觀看三大事業維持強勢營運動能可期。

法人指出，飯店業一向聚焦館內本業經營，雲品是同業中唯一具委託經營管理且有效快速擴張館外餐飲版圖的業者，隨著今年餐飲、宴會市況可望大好，營運的爆發性不容小覷。

雲品指出，疫情已常態化，加上政府即將普發 6000 元促進消費、宴會市場復甦、跨境旅遊市場回溫等，旗下城市飯店、郊區度假飯店，以及館外宴會事業與委託經營管理事業，均見到強勢營運動能。

其中，因疫情停滯 2 年多的婚宴市場，於農曆年後開始恢復市場熱度，君品 Collection 於 2 月 25 日在茹曦酒店辦理的婚禮市集單日觀展人次超過 1000 人，當天更拿下 80 筆的喜宴訂單預約，創歷史紀錄。

雲品樂觀看待，今年的宴會市場將有望恢復至疫情前水準。

另一方面，受國旅的大量旅遊住房需求帶動，日月潭雲品溫泉酒店住房率維持高檔，而台北君品酒店海外旅客持續回流，2 月住房率也超過 80%。

為強化布局疫後頂級觀光市場，雲品溫泉酒店閉館 13 天，於 3 月 5 日至 3 月 17 日進行裝修工程，3 月底至 6 月間也陸續分區施工，規劃出全新遊憩空間、健身房、歐洲品牌芳療室、飯店大廳，並增設行政酒廊等，估計 6 月中後全數完工，藉此將進一步拉高住房單價。

君品 Collection 委託經營的茹曦酒店館內自助餐廳 SUNNY BUFFET，在集團強大採購力穩住價格不漲下，再加上餐點全面升級，目前平日訂席率有 75%，周五至周日餐期皆客滿。

雲品強調，無論整體大環境或資本市場變動，持續專注本業經營。