〈美股早盤〉美初領失業金人數躍升緩解市場情緒 主要指數開高

美國上周初領失業金人數攀升至去年 12 月以來新高，透露就業市場吃緊跡象有所鬆動，緩解市場情緒，美股主要指數周四（9 日）開高，美國 10 年期公債殖利率自 4% 關卡回落、美元指數也走低。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.44%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美國上周失業金申請數據公布後，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨走高，抹去早些時候高達 0.5% 的跌幅。美元兌一籃子貨幣從觸及兩個月的高點回落，美債殖利率下滑。

美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人，高於市場預期的 19.5 萬人，較前值 19 萬人增加 2.1 萬人，創去年 12 月以來新高。與此同時，上周續領失業金人數也攀升，數據表明吃緊的勞動力市場有所鬆動。

日前美國 1 月就業空缺和勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，職位空缺數從去年 12 月修正後的 1,123.4 萬降至 1,082.4 萬，大約減少 41 萬職位空缺，但仍高於市場預期的 1,050 萬，即便只是略高於預期，也可能鞏固投資人對聯準會（Fed）在 3 月 21-22 日會議上升息幅度更大的押注。

目前市場預估，明天即將公布的美國 2 月非農就業人數將新增 20.5 萬人，前值為 51.7 萬人，該範圍內的數據將證實美國經濟繼續以強勁的速度增加就業人數。但倘若結果遜於預期，可能會讓市場對 3 月升息兩碼（50 個基點）的押注軟化，並往升息 1 碼（25 個基點）傾斜。

投資人仍在消化 Fed 主席鮑爾這兩日來所發出的訊號，即 Fed 仍有可能加速收緊貨幣政策，如果經濟數據允許，利率可能會高於預期。但他表示，Fed 尚未就下一步行動做出決定。

另外，美國同日公布的另一項報告顯示，美國企業 1 月和 2 月的裁員人數觸及 2009 年以來的最高水準，其中科技業占全部被裁員人數 18 萬多人的三分之一以上。

根據就業公司 Challenger, Gray & Christmas Inc 的報告，光是 2 月，美國的裁員人數就達到 77,770 人，較一年前宣布的 15245 人高出 5 倍多。

截至台北時間周四（9 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.38%，至每股 153.45 美元

根據外媒《9to5mac》報導，蘋果智慧錶 Apple Watch 用戶也能開始使用 OpenAI 最近爆紅的聊天機器人 ChatGPT，只要下載一款第三方應用程式（app）。這款在蘋果 App Store 新上架的應用程式名為「watchGPT」，可以讓用戶在 Apple Watch 上直接與 ChatGPT 互動，其他功能包括：不需要鍵入文字，就能快速獲得答覆或生成更長的訊息。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤下跌 0.17%，至每股 618.35 美元

荷蘭政府日前表示，計劃對晶片製造設備出口實施新規定以保障國家安全，將在夏季以前公布內容，這代表荷蘭將加入美國遏制對中科技出口的行列，艾司摩爾（ASML）至少一部分的深紫外光 (DUV) 曝光微影系統預料受到影響。

葛蘭素史克 (GSK-US) 早盤上漲 0.57%，至每股 33.78 美元

葛蘭素史克（GSK） 預計今年將在美國推出其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗，供應無虞，並將中國視為未來的主要市場。葛蘭素史克負責疫苗研發的多米策 (Phil Dormitzer) 表示，「我們準備好在沒有產能或供應限制的情況下，推出疫苗供應當前的市場。」他補充說，葛蘭素史克已經生產出預計推出該疫苗所需的大部分疫苗成分，主要來自其位於比利 Wavre 廠。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月挑戰者企業裁員人數報 7.78 萬，前值 10.29 萬

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬，預期 19.5 萬，前值 19 萬

美國上周續領失業金人數報 171.8 萬，預期 165.9 萬，修正後前值 164.9 萬

華爾街分析：

摩根大通表示，Fed 主席鮑威爾周二的鷹派言論將迫使標普 500 指數向下逼近 3,900 點，技術因素也表明，標普 500 指數可能挑戰這一關鍵水準。

摩根大通在給客戶的一份報告中表示：「我們認為，標普 500 指數跌破 3,900 點這一水準可能會導致拋售壓力的加劇，因為該區域自 2022 年 5 月以來一直是該指數的一個分水嶺。我們認為，若標普 500 指數跌破 3,900 點，可能會進一步跌至 3,760-3,764 點區域。」