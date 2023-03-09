調查：電動車車主對服務滿意度低於內燃機汽車車主

根據周四 (9 日) 發布的一項研究，純電動車 (BEV) 車主的客戶服務滿意度低於內燃機 (ICE) 汽車車主。

這項已進行 43 年的 J.D. Power 2023 美國客戶服務指數 (CSI) 研究，28 年來首次出現年率分數下降。

汽車製造商正投入數十億美元開發和製造電動車和電池，雖然它們將注意力轉移到更清潔的移動替代品上，但客戶服務滿意度仍然很低。

報告指出，純電動車的召回率是燃油汽車的 2 倍多，這是一個主要因素。

BEV 車主的客戶服務滿意度比 ICE 引擎車主低 42 分。

J.D. Power 汽車零售副總裁薩頓 (Chris Sutton) 表示，「隨著電動車市場的成長，服務將成為擁有體驗中『成敗』的關鍵因素。」「這一行一直高度關注新車發表，而現在這些客戶正在將他們的電動車送來進行維護和維修。」

該研究顯示，與傳統的保養和維修相比，當車主在召回後不得不將車輛送修時，滿意度下降了 23 分。

自 2021 年發布報告以來，研究機構發現，由於勞力、借用車輛的可用性和零件短缺，車主現在不得不等待更長的時間來維修他們的愛車。

報告顯示，凌志 (Lexus) 在所有高端品牌中對經銷商服務的滿意度最高，三菱在大眾市場品牌中名列前茅。

2023 年美國 CSI 研究是針對 64248 名經過驗證的 2020 至 2022 車型年車輛的註冊車主和承租者進行調查而得。