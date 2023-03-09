Fed褐皮書：美經濟今年開局強勁 但企業展望沒那麼樂觀

聯準會 (Fed) 最新褐皮書顯示，美國經濟年初表現穩健，消費者支出和製造業活動均穩定，且通膨成長趨緩，但鑑於不確定性加劇，各地區企業聯絡人認為，經濟前景恐難以出現大幅改善。

Fed 在周三 (8 日) 發布的報告中表示：「整體經濟活動在 2023 年初略微增加，但在不確定性加劇情況下，地區聯絡人不認為未來幾個月的經濟狀況會有很大的改善。」

報告還說，通膨壓力仍普遍存在，但許多地區的物價增幅已有所放緩。展望未來，各地區預期今年物價上漲的情況將持續放緩。

2023 年迄今的經濟數據意外好轉，尤其是強勁的就業成長幫助推動消費者支出，1 月非農新增就業人數激增，且失業率降至 1969 年以來最低，Fed 官員明確表示，必須解決勞動力市場吃緊狀況，才能緩解薪資壓力。

報告顯示，雖然已稍微降溫，企業認為物價壓力還是存在，且許多地區薪資持續成長，缺乏幼兒照護服務令勞動力難以重回市場。

上述報告是根據 Fed 12 個聯準銀行截至 2 月 27 日收集的資訊所作出，通常會在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 召開利率會議前兩周發布。

Fed 決策官員密切關注來自全美各地企業聯絡人的回報，試圖在不讓經濟陷入衰退的情況下消除物價壓力。目前 Fed 基準利率處在 4.5% 至 4.75% 區間，本周的非農和下周的消費者物價指數 (CPI) 數據，將有助於確立政策路徑。

Fed 發布褐皮書之際，鮑爾連續兩天赴國會作證，他表示若經濟數據持續強勁，可能會加快升息步伐，但也強調，目前尚未就 3 月的會議做出任何決定。