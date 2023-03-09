華爾街最新分析師報告 Etsy遭大幅降評 麥當勞深受通膨之苦

投資人仍在試圖解讀 Fed 主席鮑爾本周在向美國國會為期兩天的聽證時，提出讓市場深感困惑的內容。Fed 是否會在本月底的會議上升息 50 個基點？通貨膨脹什麼時候會恢復正常？股市會如何反應？甚至周五 (10 日) 的就業報告還沒發布。

但華爾街周四 (9 日) 仍有三個重要的分析報告。分述如下：

●Etsy

Jefferies 分析師柯蘭托尼 (John Colantuoni) 對前華爾街寵兒 Etsy (ETSY-US) 進行了罕見的連續降評，從買入降至為表現不佳。

該分析師表示：「Etsy 上的買家流失速度越來越快，花費越來越少，迫使行銷活動走高，並對 EBITDA 造成壓力。」「由於利率上行空間有限且買家趨勢惡化，我們認為營收放緩和獲利率成長放緩是不利跡象。」

他將 Etsy 的目標價從 150 美元下修至 85 美元。Etsy 股票在周四盤前交易下跌約 6%。

●麥當勞

花旗分析師陶爾 (Jon Tower) 並沒有調整麥當勞 (MCD-US) 的評級，繼續維持中性評級，但他向投資人發出預警訊號，因為全球通貨膨脹水平極具粘性。

他指出，「數據顯示，儲蓄、被壓抑的需求、溫和的冬季和旅遊業的支持，讓 2022 年底國際市場相當強勁；但持續的通膨壓力和季節性較高的能源使用，若非旅遊業和疫情解封的補償，2023 年初可能會出現不同的景況。」

如果麥當勞的基本面在強勁的 2022 年之後在 2023 年開年走弱，它可能會在今年上半年被降評。

●美泰

幾周前，美泰 (MAT-US) 具有挑戰性的第 4 季財報讓華爾街做出強烈反應。美泰公司主管本周再度闡明今年重點：1. 對於與新電影相關的玩偶而言，這將是重要的一年；2. 沒錯，芭比電影定 7 月上映；3. 在玩具需求低迷的背景下，美泰仍專注於削減成本；4. 重申財測不變。

Stifel 分析師克魯姆 (Drew Crum) 重申美泰的買入評級。然而，他並未提高其獲利預期，「有關各種品牌計畫的細節是有價值的，但總體而言，它不足以改變我們對 2023 年的估計。」