小摩：美股標普500指數若跌破3,900點 賣壓恐將加劇

摩根大通在給客戶的一份報告中表示，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (7 日) 的發言，迫使標準普爾 500 指數逼近 3,900 點大關，技術因素表明，若該指數跌破這個關鍵水準，恐將面臨更大賣壓。

該報告指出，標普 500 指數若跌破 3,900 點，可能會導致拋售壓力加劇，因為這個關鍵水準自 2022 年 5 月以來一直就是該指數的一個分水嶺。若標普 500 指數跌破 3,900 點，可能會進一步跌到 3,760 至 3,764 點區間。

此外，標普 500 指數的技術走勢圖顯示，200 日和 100 日移動平均線也都位於 3,900 點附近，因此該點位同時也是支撐位。

摩根大通交易部門日前就曾警告，如果標普跌破關鍵技術支撐點 200 日移動均線，追隨趨勢的量化交易員，可能被迫拋售規模高達 500 億美元的股票。

摩根士丹利大空頭威爾森 (Michael Wilson) 等市場策略師也在近期警告，美股在 3 月面臨企業業績欠佳和估值偏高帶來的壓力。

另外，有些跡象顯示市場或許開始留意分析師對股市的警告，投資人對股票的情緒變得更加悲觀。

投研機構 Rosenberg Research 創辦人、美林證券前首席經濟學家 David Rosenberg 先前預期，今年市場投資人恐怕將會經歷更多的痛苦，在 Fed 最終開始暫停升息或降息前，美股恐怕將從目前下跌多達 30%。

Rosenberg 也建議，在投資人等待政策轉向之際，應將注意力放在防禦性板塊，包含債券、黃金以及高配息股票。