「妖鎳」事件滿周年 LME再遭索賠千萬英鎊

去年 3 月市場上演了史詩級「妖鎳」逼空大戰，使鎳合約交易一度暫停，該事件發生一周年之際，港交所昨 (8 日) 公告稱，旗下倫敦金屬交易所 (LME) 和 LME Clear 再遭五大機構索賠逾 1000 萬英鎊。

此次提告索賠的機構包括：Commodity Asset Management LLC、Pala Investments Limited、Pentimon Limited、Welton Investment Partners LLC 及 Sunrise Capital Partners LLC，該案於 2023 年 3 月 7 日提交予予英國商業法院，並送達予 LME 和 LME Clear。

索賠方表示，LME 取消鎳合約交易的決定使他們遭受損失，且該決定屬不合法干預其人權，故索賠逾 1000 萬英鎊。在此之前，LME 已就該事件被 Elliott、Jane Street 控告，索賠 4.56 億美元。

港交所強調，LME 追溯性地取消交易，是為了讓市場回到 LME 可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。港交度重申，LME 一直以市場的整體利益行事。

回顧「妖鎳」事件，係因去年 3 月 7 日到 3 月 8 日，LME 鎳交易上演了一場史詩級的逼空風波，鎳價一度漲至每公噸 10 萬美元的歷史新高。隨後，LME 於 3 月 8 日暫停其鎳市場，並有爭議地取消了 39 億美元的交易。此一做法帶來廣泛批評，並促使英國金融監管機構進行審查。

另外，該公告還指出，留意到另一申索 7 日提交予英國高等法院，但並未送達 LME 及 LME Clear，索賠金額約 200 萬美元。若並無提出司法覆核申索所涉及範圍以外的任何問題，預計在候司法覆核申索作出最後裁決之前，這一申索亦將會暫緩處理。