「新債王」岡拉克：美國經濟仍過熱 估Fed將升息2碼

有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 警告，由於美國經濟仍然過熱，聯準會 (Fed) 很可能會大幅升息。

岡拉克在出席線上論壇時表示，Fed 主席鮑爾發表的證詞，已經使得升息 2 碼 (50 個基點) 的可能性大幅上升。

CME Group 數據顯示，在鮑爾發言前日，市場押注 3 月 Fed 升息 2 碼的機率為 31.4%，而在鮑爾發表言論後目前已升至 77.9%

岡拉克也表示，美國 2 年期公債殖利率在本週突破 5%，創 2007 年以來新高，這足以表明 Fed 可能會在決策會議上將利率提高至 5%，因為兩者數據在近年走勢幾乎同步。

他也說道，有鑒於目前美國經濟仍然過熱，Fed 在 3 月會議中至少將升息 2 碼，除非本週五 (10 日) 就業數據明顯低於市場預期，才有可能阻止 Fed 大幅升息。

針對通膨展望，岡拉克質疑，通膨率一旦開始下滑會在跌到 2% 就止步的想法。對他而言，相信通膨率會在降到 2% 之後保持在該水準附近的想法「難以置信」。

觀察美債行情，10 年期與 2 年期的殖利率倒掛現象已經達到 1980 年代以來最嚴重的程度，是經濟面臨陣痛的預兆。

TS Lombard 首席美國經濟學家布里茲 (Steven Blitz) 近期表示，Fed 不能中斷其升息周期，直到美國進入衰退。他說道：「在鮑爾確定造成經濟衰退，失業率上升，迫使升息停止之前，Fed 沒有退路可言。」