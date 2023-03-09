電子、航運主導多頭控盤 追價意願有限 台股震盪小漲

鮑爾鷹派語氣軟化，美股震盪收紅，台股今 (9) 日小漲 9.78 點以 15827.98 點開出，盤面資金主要聚焦電子、航運等族群，但在市場追價有限的情況下，大盤漲幅有限，持續在平盤上震盪。

美股四大指數中除道瓊走跌外，那指、費半及標普等指數同步走揚，台股今天在電子股領軍下走揚，早盤一度上漲 60 點，推升大盤高點來到 15878.75 點，但市場追價意願不高，指數持續在平盤附近整理。

電子權值股早盤股價同步走揚，聯電 (2303-TW) 今天以 52.5 元開出後，漲幅逾 1% 推升股價高點站上 52.8 元、台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 早盤也在買盤敲進下拉抬股價在平盤上震盪。

半導體族群中，威盛、祥碩早盤股價雙雙攻上漲停，迅杰、愛普、威鋒電子 、智原股價也分別有 2%~6% 不等的漲幅。

航運股中主要以散裝航運相對有撐，志信、台航、四維航、新興、慧洋 - KY 等個股在買單敲進下推升股價走揚；貨櫃三雄中萬海、長榮漲逾 1%，航空股華航、長榮航也在平盤上震盪。

系統整合族群中，凌群盤中攻上漲停，股價暫收在 62.9 元，資通、中菲也有 5% 以上的漲幅，驊宏資、新鼎、華電網盤中也分別有 1%~2% 的漲幅。

不過，金融股表現相對疲弱，金控雙雄富邦金、國泰金雙雙在平盤下震盪，其他金控股包括：兆豐金、永豐金、開發金、玉山金、第一金、合庫金、台新金、中信金、華南金也同樣在平盤下整理。