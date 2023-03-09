〈台股盤前〉月線未跌破前 短線估維持高檔震盪

台股昨 (8) 日一度挫逾百點，但隨著台塑集團、中鋼等傳產股強勢翻紅，指數尾盤跌幅收斂，下挫 39.69 點，收在 15818.2 點。法人認為，台股在未跌破月線前，短線估維持高檔震盪。

美國聯準會主席鮑爾週三 (8 日) 稱央行尚未就 3 月會議做出任何決定，鷹派語氣明顯軟化，美股主要指數週三大多震盪收紅。

受美國聯準會主席鮑爾周二鷹派談話影響，國內匯市昨日上演爆量重貶戲碼，熱錢一天匯出逾 10 億美元，拖累新台幣匯率重貶 1.96 角，以 30.79 元作收，連兩貶並為逾三個月新低，且單日貶值金額 1.96 角，也寫下五個月來最大紀錄。

市場消息方面，遠傳大股東日本電信商 NTT Docomo 出清手上持有的遠傳 4.71% 股權、約 15 萬 3,543 張股票，由亞泥全數接走。交易完成後，亞泥與其子公司共持有遠傳股權 5.71%，成為第四大股東。

九家上市金控 2 月獲利出爐，中信金控在子壽險 2 月轉盈，以及銀行端獲利高成長下，2 月單月獲利衝上 54.79 億元，累計前兩月稅後純益 79.9 億元，單月、累計稱冠同業，累計 EPS 0.41 元則是第二，僅次於兆豐金。

法人認為，台股在未跌破月線前，短線估維持高檔震盪，但當法人季底作帳及高股息殖利率題材反映近尾聲後，快則 3 月下旬、慢則 4 月，提防指數開始回檔。

