〈台股盤中〉開低走高翻黑震盪 半導體、航運撐盤守5日線

台股今 (9) 日開高走低，僅管半導體、航運展現撐盤力道，但大盤盤中仍翻黑，一度回測 5 日均線，午盤暫在平盤附近展開狹幅震盪，預估成交量則為 2600 億元，較昨日略增。

觀察今日權值股表現，半導體指標相對強勢，晶圓代工龍頭台積電表現抗跌、聯電挾跟英飛凌簽長約的利多，更是大漲約 2%，力積電也上漲 1% 以上。

IC 設計同樣獲資金青睞，聯發科逆勢上漲外，世芯 - KY、采鈺、矽力 *-KY 等漲 2-3% 以上，祥碩直奔漲停鎖住，創意、瑞昱、聯詠等 IC 設計相關指標股也連袂走揚。

其餘強勢電子股方面，信邦漲逾 3%、南電、智邦、技嘉等也漲 1% 以上。不過，鴻海、台達電、大立光均走跌，面板雙虎股價重挫，友達、群創跌幅均超過 3-4%，聯強跌逾 3%，南亞科、光寶科等都走弱。

傳產方面，則以航運表現強勢，航空雙雄的華航大漲逾 3%、長榮航也漲 1%，貨櫃海運三雄同樣強勢，萬海、長榮漲 2%，陽明同步走揚。

不過，其他傳產普遍走弱，台塑四寶連袂走跌，遠東新昨日公告財報後，今日下跌 2%，億豐、裕隆、寶成、台泥、中鋼等也弱勢。而工具機雙雄上銀、亞德客 - KY 股價也雙雙修正超過 2%。