〈商品報價〉運價堅挺BDI連14紅 突破1300點

海岬型與巴拿馬型船運價堅挺，波羅的海綜合指數 (BDI) 連漲 14 天，周三 (8 日) 揚升 2.23% 或 29 點，收 1327 點，創去年底以來新高。船舶經紀商 Intermodal 最新報告指出，散裝市場整體活動及交易量都「非常健康」。

據海運諮詢機構 Clarksons 預測今明兩年全球散貨量有望增加 1.3% 與 1.9%。其中，今年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加 0.1%、2.1%、5.0% 和 0.6%，估第一季運價將觸底後反彈，並呈現逐季回升。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 79 點，或 5.37% 至 1550 點；平均日租金增加 650 美元至 12851 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 反彈 12 點，或 0.76% 至 1592 點；平均日租金增加 106 美元至 14325 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 維持在 1161 點不變。

鐵礦砂部分，天津港進口價小跌 0.08% 至 127.9 美元；連續月紐約鐵礦石轉跌 0.54 至 126.31 美元。

中衍期貨表示，美國聯準會的鷹派態度，可能持續壓制商品市場的上漲空間，此外，中國發改委年內三度發聲嚴管鐵礦砂價格炒作，後市監管趨嚴，要有突破性漲幅有難度。

長安期貨認為，中國港口陸續復工復產，但鐵礦砂庫存處於低水位，受鋼廠補貨需求提振，鐵礦砂後市仍看好，但當局監管措施及總體經濟等因素干繞，鐵礦砂價格估高檔震盪。