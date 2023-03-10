〈商品報價〉出口數據疲弱 黃小玉價格全面走跌

芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周四 (9 日) 全面下跌，其中小麥因市場預期黑海穀物出口協議將延續，加上美國出口銷售數據疲弱重挫 3.2%，續創 18 個月以來新低。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 跌勢擴大，下挫 3.2%，報每英斗 6.6575 美元，創 2021 年 7 月以來最低價；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.44%，報 6.79 美元。

交易商表示，市場預期黑海穀物出口協議將續簽，加上美國出口銷售疲軟，使多頭平倉拋售活躍，雖然小麥價格已超賣，但下跌仍未遇到太大的阻力。

美國農業部周三發布出口銷售報告，截至 3 月 2 日當周，美國 2022/23 年度小麥淨銷售量為 26.67 萬噸，較上周減少 16；黃豆則減少了 23.2 萬噸，創下年度新低。

玉米部分，今年夏天美國主要產區可能迎來降雨的聖嬰現象，有助提振農作生長，生產前景改善使玉米價格承受壓力。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.5%，報每英斗 15.1075 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.27% 至 28.025 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 2.2%，報每英 6.115 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.6%，報 24.36 美元。

Total Farm Marketing 資深市場顧問 Naomi Blohm 表示，南美作物情勢仍然會是近期市場的關注焦點，下一個重要報告則是 3 月底美國農業部的種植意向調查報告。