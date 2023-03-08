〈商品報價〉BDI連漲13天 離1300點僅一步之遙

波羅的海綜合指數 (BDI) 連漲 13 天，周二 (7 日) 揚升 3.18% 或 40 點，收 1298 點，連續第 12 個交易日收紅，離 1300 點僅一步之遙，其中海岬型運費指數 (BCI) 持續狂飆，創下今年 1 月初以來新高，日租金站回 1.2 萬美元以上。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 142 點，或 10.68% 至 1471 點，為 1 月 10 日以來最高；平均日租金增加 1175 美元至 12201 美元。

船舶經紀人 Allied 最新周報指出，過去一周大西洋與太平洋航線是海岬型船漲幅最大的航線。

散裝航商表示，海岬型的日租金之前跌到低於 1 萬美元是超跌，這是不合理的破盤價，船東都只願意短租，或是觀望不租，現在運價急速反彈將使 BDI 指數走向正常化，並看好海岬型日租金至少回升至 2 萬美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 則結束連 10 漲的腳步，轉跌 2 點，或 0.13% 至 1580 點；平均日租金減少 21 美元至 14219 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 續跌 19 點，或 1.61% 至 1161 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價反彈 2.1% 至 128 美元；連續月紐約鐵礦石反彈 2.13% 至 127 美元。

中國海關周二公布最新數據，2023 年前兩個月的鐵礦砂進口量年增 7.3%，因為買家預期在當局取消嚴格的 COVID-19 措施後，國內鋼鐵需求將增加。