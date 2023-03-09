〈紐約匯市〉美元持穩 投資人靜待非農就業數據 

繼昨日大幅走強後，美元指數周三 (8 日) 持穩，但略低於稍早觸及的三個月高點，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 赴國會作證的第二天並未釋出其他重大訊息，與此同時，投資人正在等待本周五 (10 日) 的就業數據。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.06%，至 105.69。DXY 盤中升至 105.88，是去年 11 月以來最高。

鮑爾周三連續第二天出席國會作證，重申升息幅度可能更高、升息速度更快的訊息，但也強調目前討論仍在進行中，尚未做出決定，這取決於本月利率會議前公布的經濟數據。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「鮑爾的言論並未改變美元走強的軌跡。市場現在只是在為周五的就業數據和下周的通膨數據作準備，觀察 Fed 是否會在本月稍晚升息 2 碼。」

鮑爾於國會作證首日表示，為了回應強勁的經濟數據，Fed 可能需要加速升息，且準備好在數據顯示需要採取嚴厲措施對抗通膨的時候，以更大幅度升息。

這令交易員重新定價他們的利率預期。聯邦資金期貨交易員現在認為，Fed 在 3 月 21 日至 3 月 22 日會議上升息 2 碼的機率高達 70%，高於鮑爾周二作證前的約 22%，且利率估在 9 月達到 5.69% 的高峰。

周三數據顯示，美國 2 月 ADP 新增就業人數達 24.2 萬人，遠高於前值和預期，1 月職位空缺數降幅雖下滑，仍高於市場預估值，且前一月數據也獲得上修。

接下來，投資人重點將轉向周五的 2 月非農就業報告，以確認強勁的就業成長是否支持更大的升息幅度，定於下周二公布的美國消費者物價指數 (CPI) 也是 Fed 是否重新加快升息步伐的關鍵，市場預期 2 月 CPI 月增率將達 0.4%，略低於 1 月的 0.5%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「美元歷經四個月的大幅拋售，且目前為止還在修正當中，我不認為可以重測 9 月和 10 月的高點。」

歐元稍早一度逼近 1 月初創下的年內最低水平，截稿前匯價變化不大，小貶 0.04% 至 1.0543 美元；英鎊自昨日的慘烈貶勢回升，漲逾 0.1% 至 1.1842 美元。

商品貨幣方面，澳幣自近四個月低點回升，漲逾 0.1% 至 0.6588 美元，紐元微升 0.05% 至 0.6107 美元。

加幣兌美元貶逾 0.3%，至 1.3803 加幣兌 1 美元，創 11 月 3 日以來最低。加拿大央行稍早如預期維持關鍵隔夜利率不變，成為第一家在高通膨預期趨緩的情況下暫停緊縮政策的主要央行。

美元兌日元升 0.17% 至 137.38 日元，續創逾兩個月新高。

截至台灣時間周四 (9 日) 約 6:00 價格: