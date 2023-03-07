Fed 3月決議前最重磅聲音 鮑爾赴國會談什麼？

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（7 日）起將先後赴參眾兩院作證，就半年度貨幣政策報告接受議員質詢，屆時他可能會提及通膨，並重申 Fed 有必要進一步升息，而投資人將從中尋找未來貨幣政策路徑的蛛絲馬跡。

鮑爾周二起將出席參院銀行委員會和眾院金融服務委員會聽證會，就半年度貨幣政策報告接受議員質詢。而物價高漲是 Fed 面臨的最大挑戰，可能成為鮑爾迎接的首要問題。

Fed 在向國會提交的半年度貨幣政策報告中表示，充分意識到高通膨給經濟帶來的挑戰，並堅定致力於實現 2% 的通膨目標。

近來數據顯示，美國的通膨減緩（disinflation）趨勢正遭遇阻力。作為 Fed 最重視的通膨指標，1 月核心個人消費支出物價指數（PCE）較一年前攀升 4.7%，是近七個月來首次不降反升。服務業通膨上升趨勢似乎仍未出現明顯轉折點，且勞動力市場依然強勁，初請失業金人數已經連續七周處於 20 萬人以下。

資產管理機構 BK Asset Management 宏觀策略師 Boris Schlossberg 接受《第一財經》採訪時表示，新冠肺炎疫情很大程度上改變美國勞動力市場結構，包括人口老齡化、提前退休等因素，拖累勞動力供應，導致就業參與率難以回到疫情前水準。他認為，這些變化可能預示就業市場對 Fed 的限制政策反應緩慢，增加不確定性。

Schlossberg 預料高通膨不會很快消失；Fed 需要看到物價穩步下降的跡象，但現實情況是，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）可能會將利率提高到更高水準，並持續更長時間，而潛在風險是隨著政策效應顯現，經濟衰退壓力不斷累積。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 向《第一財經》表示，近期美國通膨出現粘性特徵，鮑爾可能會重申立場，並釋出更強硬信號。「後疫情時期的通膨路徑進入了第二階段，這使得政策管理變得更加困難。」他說。

瑞銀分析師斯 Giovanni Staunovo 則認為，鮑爾不太可能改變基調，預料他可能重申 Fed 有必要進一步升息，以控制通貨膨脹，未來道路漫長崎嶇。