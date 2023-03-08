〈財報〉與肯爺拆夥 愛迪達預警2023年創31年來首見全年虧損

因去年 10 月以昂貴代價格終止與肯伊威斯特 (Kanye West) 的 Yeezy 品牌合作關係，愛迪達 (ADDYY-US) 周三 (8 日) 公布第 4 季財報巨額虧損，並削減股利。

這家德國運動服裝巨頭第 4 季營運虧損 7.24 億歐元，合 7.63 億美元，持續經營淨虧損 4.82 億歐元。該公司將在 5 月 11 日的年度股東大會上建議派發每股 70 歐分的股利，低於 2021 年的每股 3.30 歐元。

該公司表示，由於終止與 Yeezy 的合作夥伴關係，第 4 季經貨幣調整營收下降 1%，並將在 2023 年以高個位數的速度下跌。

愛迪達預計 2023 年全年營運虧損 7 億歐元，為 31 年來首次出現全年虧損。該估計包括 5 億歐元的潛在 Yeezy 庫存沖銷和 2 億歐元的「一次性成本」。

愛迪達於 10 月取消與饒舌歌手兼時裝設計師原名肯伊威斯特的 Ye 的高利潤合作夥伴關係，因他發表一系列反猶太言論。該公司之前曾表示，如果無法轉移其大量未售出的 Yeezy 鞋類產品庫存，營收將受到嚴重打擊。

該公司表示，基本營業利潤將「接近盈虧平衡水平」，反映出未售出 的 Yeezy 庫存潛在銷售額損失 12 億歐元。

年初接替 Kasper Rørsted 的愛迪達新任 CEO 古爾登 (Bjørn Gulden) 在財報聲明中表示，2023 年將是「過渡年」，因為公司希望減少庫存和降低折扣以在 2024 年恢復獲利。

2022 全年經貨幣調整營收成長 1%，並且在大中華區以外的所有市場都有成長，其中北美和拉丁美洲出現兩位數的成長。營業獲利為 6.69 億歐元，持續經營淨營收為 2.54 億歐元。